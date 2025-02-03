Экспертиза подтвердила, что четверо детей в красноярской семье умерли от дихлофоса

Следствие получило результаты судебно-химической экспертизы, которые подтверждают, что четверо детей в семье из Красноярского края погибли из-за отравления дихлофосом, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Согласно заключению экспертов, в биологических объектах погибших были обнаружены компоненты инсектицидного средства. Установлено, что в организм детей попали инсектициды. Выводы судебно-химической экспертизы совпадают с выводами комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

Эксперты назвали точную причину смерти ребят — это острое отравление деструктивным ядом. 34-летнему отцу погибших детей было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

20 сентября 2024 года в Назаровском районе Красноярского края семья из шестерых человек поужинала пельменями и курицей. На следующее утро они почувствовали себя плохо и были госпитализированы с симптомами отравления. В результате четверо детей погибли, их отец и мать, которая была беременна пятым ребенком, выжили.

Выяснилось, что семья могла отравиться во время использования дихлофоса. Затем следователи обнаружили, что четверо детей более 10 часов дышали инсектицидами.

Ранее также известно, что в этой семье умер пятый ребенок, который родился после случая с отравлением. Малыш скончался из-за того, что его стошнило во сне. Его матери грозит до двух лет лишения свободы.