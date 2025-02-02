SHOT: матери, у которой умер пятый ребенок в Красноярском крае, грозит 2 года

В Красноярском крае 32-летней матери грозит до двух лет лишения свободы за смерть ее пятого ребенка. В сентябре прошлого года четверо ее детей погибли в результате отравления дихлофосом, сообщает SHOT .

У женщины не было обнаружено признаков отравления, а младенец скончался из-за того, что его стошнило во сне. Предварительно установлено, что смерть трехмесячного ребенка не связана с предыдущим случаем отравления семьи дихлофосом. Мальчик был абсолютно здоров и находился на грудном вскармливании.

В настоящее время с Викторией и ее 34-летним супругом Дмитрием все в порядке. Семья недавно вернулась в дом в Красной Сопке, где после борьбы с тараканами от отравления скончались четверо детей. После трагедии супруги сделали в доме ремонт.

Накануне вечером женщина уложила младенца спать в кроватку, а ночью обнаружила его без признаков жизни. По данным следователей, ребенок захлебнулся рвотными массами. при этом Виктория утверждает, что ее рацион не менялся, поэтому она не понимает причину смерти малыша. Вскрытие состоится завтра.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).