Пятый ребенок умер в красноярской семье, где от отравления погибли четверо детей

В семье из Красноярского края, где ранее четверо детей погибли в результате отравления дихлофосом, скончался пятый ребенок. Трехмесячный мальчик находился на грудном вскармливании, сообщает Baza .

Первая трагедия в семье из села Красная Сопка произошла в сентябре прошлого года. После ужина многодетная семья почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Двоих взрослых и четверых детей госпитализировали, однако выжить удалось лишь отцу и беременной супруге. Позднее выяснилось, что семья отравилась дихлофосом.

В ноябре у супругов родился пятый ребенок. При рождении никаких проблем со здоровьем у малыша не обнаружили. Однако 2 февраля Артему стало плохо. Прибывшие на вызов медки лишь констатировали смерть малыша.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы. Предварительная причина смерти — удушье рвотными массами. Расследование находится под контролем красноярской прокуратуры.

Ранее массовое отравление детей произошло в гостинице «Поречье» на юго-востоке Москвы. Предположительно, причиной отравления стали продукты из доставки.