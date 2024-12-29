Погибшие под Красноярском четверо детей более 10 часов дышали инсектицидами

Руководитель управления криминалистики ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии Артем Кротов заявил, что четверо детей, которые погибли в сентябре в результате отравления под Красноярском, более 10 часов непрерывно получали в организм токсичное средство, сообщает ТАСС .

«(Это-ред.) все время пребывания в квартире после обработки, вплоть до момента убытия в лечебное учреждение и начала детоксикационной терапии, то есть более 10-13 часов», — сказал Кротов.

Он подчеркнул, что инсектицидное средство могло попасть в организм погибших детей через кожу и слизистые, ингаляционным способом или через желудочно-кишечный тракт.

Согласно данным ГСУ СК России по региону, всего в рамках уголовного дела провели 4 комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

Ранее 34-летнего отца четверых детей, погибших из-за отравления под Красноярском, отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.