Отца детей, умерших из-за дихлофоса, отпустили под подписку о невыезде

34-летнего отца четверых детей, которые скончались из-за использования дихлофоса, отпустили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщает SHOT .

На допросах отец семейства признался, что в роковой день действительно распылил дихлофос «Варан» по всей квартире, а затем открыл форточку на проветривание. После ужина всей семье стало плохо.

Отец был единственным, кто выпил таблетку от болей в животе. Его дети 6, 11, 12 и 13 лет скончались в больнице. Мужчине предъявили обвинение.

Трагедия произошла 20 сентября в поселке Красная Сопка Красноярского края. Изначально предполагалось, что в трагедии виновата еда. Затем выяснилось, что на посуде отравившейся семьи обнаружили средство от насекомых.

Мать погибших детей Виктория чудом выжила в той трагедии, попав в больницу. У семьи уже родился пятый здоровый ребенок, произошедшее никак не отразилось на его состоянии. Сейчас они живут у родственников в соседнем селе, а дома делают ремонт.