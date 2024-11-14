Родила мальчика: в отравившейся дихлофосом семье красноярцев пополнение

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В отравившейся дихлофосом семье красноярцев родился пятый ребенок

32-летняя Виктория чудом выжила в той трагедии, попав в больницу. Сейчас на свет появился здоровый ребенок, произошедшее никак не отразилось на его состоянии.

Женщина и ее муж, 34-летний Дмитрий, временно уехали из дома в Красной Сопке и делают там ремонт. Супруги и новорожденный пока проживают у родственников в соседнем селе Большая Сосновка.

Трагедия произошла в конце сентября. Вся многодетная семья оказалась в больнице после ужина с пельменями. Родители выжили, а их дети 6, 11, 12 и 13 лет скончались.

Причина отравления — дихлофос. Отец семейства распылил химикат во всех комнатах дома и плохо проветрил помещения, распахнул лишь маленькую форточку.

Как рассказали в региональном главке СК России, экспертиза обнаружила на поверхности посуды компоненты инсектицидного средства.