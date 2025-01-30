Экс-заместители Чубайса задержаны в Москве

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Экс-заместителей Чубайса по «Роснано» задержали в Москве

В Москве задержали экс-заместителей бывшего главы компании «Роснано» Анатолия Чубайса. Их задержали в рамках дела о превышении полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой силовые структуры.

Прочей информации о задержании экс-топменеджеров «Роснано» пока не приводится.

17 января в Госдуме обратились в Следственный комитет с призывом проверить Анатолия Чубайса. Депутаты Андрей Картаполов и Алексей Луговой просили изучить деятельность бывшего чиновника с 2008 по 2022 год, когда он руководил «Роснано» и был спецпредставителем президента.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал экстрадировать Анатолия Чубайса в Россию. Председатель нижней палаты парламента также критиковал реформу электроэнергетики в РФ, которой занимался уехавший из страны экс-госслужащий.

Ранее журналисты писали, что из российского бюджета похитили 13 млрд рублей при создании гибкого планшета «Роснано».

