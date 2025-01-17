Депутат Госдумы Картаполов попросил СКР проверить Чубайса

В адрес председателя СК РФ Александра Бастрыкина направлен запрос об инициации проведения доследственной проверки служебной деятельности на признаки преступлений в отношении Анатолия Чубайса, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов в своем Telegram-канале .

По его словам, письмо написано вместе с депутатом Алексеем Луговым.

Картаполов напомнил, что с 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года Чубайс был спецпредставителем российского президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а также с 22 сентября 2008 года по 3 декабря 2020 года работал на должности председателя правления «Роснано».

Парламентарии просят проверить именно эти периоды работы.

Кроме того, Луговой направил запрос в адрес генпрокурора страны Игоря Краснова. В нем он попросил поручить предоставить сведения об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в ношении Чубайса в указанные ранее периоды работы.