Бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности. Накануне яйцами также закидали лидера оппозиционной партии «Гахария — За Грузию» Георгия Гахарию, сообщает «Sputnik Грузия» .

Бывшего премьера Грузии Гахарию атаковали яйцами в том же аэропорту, когда оппозиционер прибыл с конференции в Мюнхене. Судя по опубликованным в Сети кадрам, политик пытался уклониться от бросков, однако несколько яиц попали прямо в него. После этого Гахария решил покинуть место инцидента.

С 29 декабря новым президентом Грузии стал Михаил Кавелашвили. Зурабишвили перед инаугурацией Кевалашвили говорила, что «уносит с собой легитимность», добавляя, что «там, где нет народа, нет легитимности». Она заявляла, что не считает преемника законным президентом и не признает итогов выборов в парламент Грузии, прошедших 26 октября 2024 года.

Ранее итальянское издание L’AntiDiplomatico писало, что после ухода с президентского поста Саломе Зурабишвили планирует заняться продвижением идей о войне Грузии с Россией.