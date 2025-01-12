По информации итальянского издания L’AntiDiplomatico, бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует заняться продвижением идей о войне страны с Россией. Этим она займется в качестве стипендиата американского Института Маккейна, сообщает РИА Новости .

В материале происходящее сегодня с Зурабишвили назвали «звездно-полосатой пенсией». По мнению журналистов, «евроатлантические крестные отцы» через экс-президента будут оправдывать предыдущие войны и говорить о необходимости следующих, в том числе России с Грузией.

В L’AntiDiplomatico отметили, что Евросоюз и НАТО даже не пытаются скрывать свою причастность к противостоянию Зурабишвили с законными властями Грузии. Она по-прежнему не признает легитимность действующего президента Михаила Кавелашвили, который 29 декабря официально вступил в должность.

Зурабишвили накануне покинула резиденцию президента и заявила, что «уносит с собой легитимность». Вскоре она представила свой новый «офис» в Тбилиси, где будет продолжать исполнять обязанности главы государства.