Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили в воскресенье вступил в должность президента Грузии. Инаугурация транслировалась на сайте парламента страны, сообщает ТАСС .

В зале пленарных заседаний парламента Грузии Кавелашвили поклялся на Библии и Конституции. В церемонии участвовали члены семьи президента, депутаты, представители Грузинской православной церкви и иных религиозных конфессий, главы Конституционного и Верховного судов, правительства и т. д.

До инаугурации на брифинге со сторонниками выступила бывшая глава государства Саломе Зурабишвили. Она заявила, что покинет президентский дворец и уступит его новому главе страны.

14 декабря в грузинском парламенте состоялись выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы. Свои голоса отдала коллегия выборщиков, которая состояла из депутатов, членов верховных советов Аджарии и Абхазии.

Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», был единственным кандидатом на данную должность. За него отдали 224 голоса из 300. Таким образом, Кавелашвили стал шестым президентом страны.