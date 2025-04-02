Экипаж рухнувшего в Иркутской области Ту-22М3 эвакуируют

На место падения самолета Ту-22М3 в Иркутской области прибыла поисково-спасательная бригада, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Игоря Кобзева.

Специалисты эвакуируют выживших членов экипажа в безопасное место.

По словам губернатора, на месте падения воздушного судна нет пожара.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Усольском районе Иркутской области вечером в среду. На борту было 4 человека.

Экипаж успел катапультироваться. К несчастью, один пилот погиб.

По словам Кобзева, самолет совершал плановый полет. На месте авиакатастрофы работают службы МЧС.