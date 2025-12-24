Двух балашихинских авторитетов задержали за вымогательство

Двух авторитетов из Балашихи Равиля М. и Александра Е. задержали силовики за вымогательство, сообщает РЕН ТВ .

Первый в 1990-е годы подмял под себя всю Балашиху. А второй ранее был осужден за убийство. Сейчас мужчин задержали за вымогательство 25 млн рублей у бизнесмена.

В среду суд изберет задержанным меру пресечения.

Равиль М. возглавлял в городе самую могущественную и влиятельную из ОПГ 1990-х. Бандит контролировал почти весь местный бизнес, а еще выстроили отношения с коммерсантами так, чтобы те не посещали лишний раз в полицию. Он уходил от закона и почти никогда не марал собственные руки. также бандит был правой рукой «вора в законе» Александра Захарова (Захара), курировавшего все подмосковные банды.

Александр Е., известный как Шульц, был ниже рангом в балашихинской иерархии. Этот бандит «прославился» не меньше. В 2008 году мужчина похитил и убил родителей бывшей невесты. Он долго преследовал семью и угрожал ей, так как девушка отвергла его из-за преступной жизни. После этого убийцу отправили в колонию.

