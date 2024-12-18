Двое пострадавших при столкновении поездов под Мурманском в тяжелом состоянии
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Состояние двоих пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области расценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.
В результате столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали 14 человек. 10 из них госпитализировали. Среди пострадавших есть ребенок.
Один человек оказался зажат внутри поезда. Ведутся спасательные работы.
К месту аварии следуют автобусы для эвакуации пассажиров. Также туда прибудет вертолет территориального центра медицины катастроф.
Столкновение поездов произошло на станции Княжая в среду в 16:15. В пассажирском поезде ехали 326 человек.