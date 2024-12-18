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Двое пострадавших при столкновении поездов под Мурманском в тяжелом состоянии

Состояние двоих пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области расценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов пострадали 14 человек. 10 из них госпитализировали. Среди пострадавших есть ребенок.

Один человек оказался зажат внутри поезда. Ведутся спасательные работы.

К месту аварии следуют автобусы для эвакуации пассажиров. Также туда прибудет вертолет территориального центра медицины катастроф.

Столкновение поездов произошло на станции Княжая в среду в 16:15. В пассажирском поезде ехали 326 человек.