сегодня в 12:49

Двое мужчин выпрыгнули из окон при пожаре в хостеле Москвы и сломали позвоночник

Во время пожара в здании автосервиса с хостелом на севере Москвы двое мужчин выпрыгнули из окон, чтобы спастись. Они получили переломы позвоночника, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Огонь охватил постройку в 1-м Магистральном тупике, из-за чего люди застряли внутри. 16 человек удалось спасти. Возгорание потушено.

Всего в результате пожара пострадали 9 человек — мужчины в возрасте от 22 до 49 лет. У многих из них диагностированы отравление продуктами горения и ожоги верхних дыхательных путей.

На данный момент пострадавшие доставлены в больницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.