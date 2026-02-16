сегодня в 12:20

Жуткий пожар в хостеле на севере Москвы потушили

Возгорание в хостеле на севере Москвы потушили. Удалось спасти 16 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС.

Шестерых осматривают врачи.

Люди спасались от пожара по простыням. Огонь отрезал их от выхода.

На записях из социальных сетей видны торчащие из окон связанные друг с другом простыни. Предположительно, люди по ним выбирались из окон. Некоторые были вынуждены выпрыгивать на импровизированный батут.

Пожар произошел в 1-м Магистральном тупике в Москве. В здании были автомастерская и хостел.

Огонь охватил четвертый этаж здания. Находящиеся внутри люди кричали и просили о помощи.

Суммарно в загоревшемся хостеле жили около 100 человек.

