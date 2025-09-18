сегодня в 18:45

Движение на Сокольнической линии восстановлено после падения человека на пути

Движение на Сокольнической линии Московского метрополитена восстановлено после падения человека на пути, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время движение составов вводится в график.

В четверг вечером остановилось движение поездов на «красной» ветке от станции «Парк культуры» до «Сокольников». В обратном направлении составы ходили с увеличенным интервалом. Причина произошедшего — человек на пути.

Позднее выяснилось, что ЧП произошло на станции «Красносельская». При этом мужчине удалось выжить после падения на пути.