Мужчина выжил после падения на пути на станции Мосметро «Красносельская»

Сбой на «красной» линии Московского метрополитена произошел из-за человека на пути. Выяснилось, что мужчина упал на рельсы на станции «Красносельская», сообщает Telegram-канал MSK1.ru .

На данный момент на месте происшествия ведутся спасательные работы. Мужчина жив.

При этом некоторые пассажиры жалуются, что уже долгое время сидят в остановленных поездах.

Сообщалось, что движение отсутствовало на Сокольнической линии от станции «Парк культуры» до «Сокольников».

