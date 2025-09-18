Движение поездов остановилось на участке «красной» ветки Мосметро

Происшествия

На Сокольнической линии нет движения поездов от станции «Парк культуры» до «Сокольников». В обратном направлении составы ходят с увеличенным интервалом, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда задерживаются на «красной» ветке Московского метрополитена. Поезда встали на восточном участке Сокольнической линии.

Причина произошедшего — человек на пути. Подробности уточняются.

Накануне похожая ситуация наблюдалась на центральном участке Арбатско-Покровской линии.

