На «красной» ветке Московского метро произошел сбой из-за человека на пути
Поезда задерживаются на «красной» ветке Московского метрополитена. Интервалы движения временно увеличены, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Временная задержка поездов наблюдается на восточном участке Сокольнической линии метро.
Причина задержки составов — человек на пути. Подробности уточняются.
Накануне похожая ситуация наблюдалась на центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро.
