Поезда задерживаются на участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути
Фото - © Медиасток.рф
На центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Причина — человек оказался на пути. Обстоятельства происшествия не уточняются.
Из-за инцидента временно увеличены интервалы движения поездов.
UPD: движение вводится в график.
