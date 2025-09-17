сегодня в 20:42

Поезда задерживаются на участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути

На центральном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро произошел сбой, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Причина — человек оказался на пути. Обстоятельства происшествия не уточняются.

Из-за инцидента временно увеличены интервалы движения поездов.

UPD: движение вводится в график.

