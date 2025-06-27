Два самолета столкнулись в Сочи

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Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, врезался в другой авиалайнер во время движения на взлетно-посадочную полосу. В результате авиапроисшествия пассажиры, экипаж и обслуживающий персонал не пострадали, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в пятницу, 27 июня. Правоохранители также показали кадры последствий столкновения двух бортов. По данным прокуратуры, самолет столкнулся с лайнером, который прибыл из Норильска.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой рассмотрят вопрос о принятии мер реагирования.

Между тем российским авиакомпаниям до 12 июля запретили совершать ночные полеты в Израиль.