Запрет авиакомпаниям РФ на ночные полеты в Израиль продлили до 12 июля

Росавиация обновила указания для российских самолетов в части полетов на Ближний Восток в связи с текущей ситуацией в данном регионе, сообщается на сайте агентства.

В документе сказано, что все еще нельзя выполнять рейсы в/из аэропортов Ирана. Кроме того, запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана.

Это правило действует до 02:59 4 июля 2025 года. Российским самолетам до этого времени нужно будет выбирать альтернативные маршруты.

Полеты в аэропорты Израиля разрешены, но с нюансами. Так, рейсы нельзя выполнять в период с 01:00 до 07:00 по московскому времени.

Решение о полетах в остальное время российским компаниям необходимо принимать с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ИКАО. Указания об этом действуют до 02:59 12 июля.

Кроме того, вновь разрешены полеты в аэропорты Катара.

Ранее полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана, Ирака, Иордании и Катара были запрещены из-за эскалации конфликта между исламской республикой и еврейским государством.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация между Израилем и Ираном решена. Он больше не ждет боев между странами.