«Ситуация решена»: Трамп больше не ждет боев между Израилем и Ираном

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Трамп: ситуация между Израилем и Ираном решена

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран и Израиль больше не будут сражаться друг с другом. Он думает, что противостояние стран закончилось, сообщает РБК .

«Не думаю, что они станут выступать друг против друга», — сказал Трамп.

Встреча глав стран НАТО проходит 24 и 25 июня в здании конгрессов в нидерландской Гааге.

Ранее генсек альянса Марк Рютте назвал Трампа «папочкой». Так он прокомментировал то, что президент США матерился, говоря о боевых действиях между Ираном и Израилем.