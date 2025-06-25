«Ситуация решена»: Трамп больше не ждет боев между Израилем и Ираном
Трамп: ситуация между Израилем и Ираном решена
Президент США Дональд Трамп считает, что Иран и Израиль больше не будут сражаться друг с другом. Он думает, что противостояние стран закончилось, сообщает РБК.
«Не думаю, что они станут выступать друг против друга», — сказал Трамп.
Встреча глав стран НАТО проходит 24 и 25 июня в здании конгрессов в нидерландской Гааге.
Ранее генсек альянса Марк Рютте назвал Трампа «папочкой». Так он прокомментировал то, что президент США матерился, говоря о боевых действиях между Ираном и Израилем.