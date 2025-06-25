Генсек НАТО Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой»

сегодня в 16:58

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» (Daddy), комментируя одно из высказываний американского лидера. Об этом сообщает РБК .

Журналисты попросили Рютте прокомментировать заявление Трампа про срыв прекращения огня между Ираном и Израилем, который произошел 24 июня. Американский президент позволил себе использовать мат.

«Папочке иногда приходится использовать сильные выражения, чтобы остановить это», — сказал Рютте.

Ранее Трамп похвастался сообщением, в котором Рютте поздравил его и поблагодарил за действия в ирано-израильском конфликте. Президент США, по его словам, привел к важному моменту США, Европу и весь мир.