Генсек НАТО Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой»
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал президента США Дональда Трампа «папочкой» (Daddy), комментируя одно из высказываний американского лидера. Об этом сообщает РБК.
Журналисты попросили Рютте прокомментировать заявление Трампа про срыв прекращения огня между Ираном и Израилем, который произошел 24 июня. Американский президент позволил себе использовать мат.
«Папочке иногда приходится использовать сильные выражения, чтобы остановить это», — сказал Рютте.
Ранее Трамп похвастался сообщением, в котором Рютте поздравил его и поблагодарил за действия в ирано-израильском конфликте. Президент США, по его словам, привел к важному моменту США, Европу и весь мир.