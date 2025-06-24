Трамп похвастался благодарностью Рютте за разрешение конфликта Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп в Сети похвастался сообщением, в котором генсек НАТО Марк Рютте поздравляет его и благодарит за решительные и выдающиеся действия в ирано-израильском конфликте, сообщает РБК .

Рютте отметил, что Трамп привел к по-настоящему важному моменту не только Америку, но и Европу, а также весь мир. Он считает действия американского президента в Иране выдающимися.

«Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это ваша победа», — написал Рютте.

Ранее Трамп заявил, что ему «придется успокоить» Израиль из-за нарушения перемирия в конфликте с Ираном. 24 июня республиканец обвинил Тегеран и Иерусалим в нарушении режима прекращения огня.