Два россиянина около недели сидят в изоляторе Шри-Ланки из-за ловли ящериц

SHOT: двух россиян задержали в Шри-Ланке за ловлю ящериц

Двоих путешественников из России отправили под арест в Шри-Ланке за нарушение природоохранного законодательства — они ловили ящериц, сообщает SHOT .

17-летний Савелий и 21-летний Николай попали в полицию 29 августа. Их арестовали за то, что они ловили ящериц рядом с отелем, где остановились.

На парней завели дело в связи с тем, что они нарушали природоохранное законодательство. Связаться задержанным с родителями не дают, хотя один из полицейских предлагал близким «договориться» за взятку и отпустить россиян домой.

Однако родители не согласились, и теперь Николая с Савелием ждет суд в шри-ланкском городе Эмбилипития. Молодые люди сидят в местном изоляторе уже 5 дней.

Ранее сообщалось, что более 150 россиян не смогли улететь из турецкой Антальи домой. С проблемами столкнулись преимущественно клиенты компании «Пегас туристик».