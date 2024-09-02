Два россиянина около недели сидят в изоляторе Шри-Ланки из-за ловли ящериц
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Двоих путешественников из России отправили под арест в Шри-Ланке за нарушение природоохранного законодательства — они ловили ящериц, сообщает SHOT.
17-летний Савелий и 21-летний Николай попали в полицию 29 августа. Их арестовали за то, что они ловили ящериц рядом с отелем, где остановились.
На парней завели дело в связи с тем, что они нарушали природоохранное законодательство. Связаться задержанным с родителями не дают, хотя один из полицейских предлагал близким «договориться» за взятку и отпустить россиян домой.
Однако родители не согласились, и теперь Николая с Савелием ждет суд в шри-ланкском городе Эмбилипития. Молодые люди сидят в местном изоляторе уже 5 дней.
Ранее сообщалось, что более 150 россиян не смогли улететь из турецкой Антальи домой. С проблемами столкнулись преимущественно клиенты компании «Пегас туристик».