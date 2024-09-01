Более 150 россиян не могут улететь из Антальи в Москву

Более 150 российских туристов уже 15 часов не могут вылететь из Антальи в Москву, сообщает SHOT .

Самолет Turkish Airlines должен был вылететь сегодня в 7 часов утра, но рейс перенесли на 10 часов вечера без уточнения причин. Из-за этого многие пассажиры опоздали на стыковочные рейсы.

При этом неясно, когда они смогут попасть теперь домой. Многие боятся не успеть отвести детей в школу на День знаний.

Пассажиры утверждают, что сотрудники компании «Пегас туристик», у которой они оформляли путевки, не отвечает на звонки и сообщения.

Пассажирам, многие из которых отдыхали в Анталье с детьми, также пришлось выбивать базовую компенсацию за неудобства — еду и воду. На все вопросы, как утверждают пассажиры, руководство отвечает в грубой форме.