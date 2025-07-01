сегодня в 18:52

Два отца и дед-карлик: ИИ подставил организаторов семейного марафона в Муроме

Искусственный интеллект (ИИ) подставил организаторов семейного марафона в Муроме. Организаторы увидели ошибки на афише уже в распечатанном виде, сообщает Mash .

На опубликованной афише видно, как в муромского полумарафоне участвует семья, которая состоит из двух отцов, деда-карлика, мамы, бабушки и двух детей.

Кроме того, на футболках участников соревнований были поздравительные надписи «С дем люсби, семыи и брножти».

Организаторы приняли решение не менять афиши и футболки, а также не наказывать ответственных SMM-менеджеров.