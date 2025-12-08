сегодня в 11:29

Два человека погибли при столкновении легковушки с поездом в Сибири

В Алтайском крае в понедельник на железнодорожном переезде у станции Луговское грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Авария произошла в районе 11:40 по местному времени. Находившиеся в иномарке 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка умерли от полученных травм.

На место ДТП отправились транспортные полицейские. Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.

Ранее человек погиб в ДТП с грузовиком и 2 легковыми авто в Подмосковье. Смертельная авария произошла на 35-м км автодороги А-104 в округе Мытищи.

