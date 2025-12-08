Два человека погибли при столкновении легковушки с поездом в Сибири
В Алтайском крае в понедельник на железнодорожном переезде у станции Луговское грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем Honda Fit, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СФО.
Авария произошла в районе 11:40 по местному времени. Находившиеся в иномарке 74-летний водитель и 72-летняя пассажирка умерли от полученных травм.
На место ДТП отправились транспортные полицейские. Специалисты установят причины и обстоятельства трагедии.
