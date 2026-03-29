Два человека погибли после столкновения поезда и легковушки под Рязанью

В Рязанской области столкнулись легковой автомобиль и поезд. В результате погибли два человека, сообщает «112» .

ДТП произошло утром 29 марта на железнодорожном переезде 281 км. Пассажирский поезд Тамбов — Москва врезался в автомобиль Renault Duster.

По предварительным данным, виновник ДТП — водитель легковушки, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате столкновения водитель и пассажир Renault Duster погибли. Мичуринская транспортная прокуратура проводит проверку по данному инциденту.

Ранее автомобиль Porsche Cayenne протаранил столб на улице Коштоянца в Москве. Машина выехала на перекресток, заскочила на бордюр и влетела в столб.

