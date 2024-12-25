«Два часа готовился к смерти»: россиянин писал о трагедии из падающего самолета

Еще одним выжившим гражданином РФ при крушении пассажирского самолета в Казахстане стал 36-летний Заур Мамедов. Россиянин написал подруге о трагедии из падающего лайнера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По словам его подруги, Заур возвращался из Баку, в который ездил на похороны отца. Мужчина направлялся в Грозный, а затем должен был поехать на работу в Осетию.

«Он написал мне, что они падают. Я не поверила, думала шутка такая. А потом пропала связь и стали появляться новости. Я была в ужасе», — рассказала она.

Мужчина признался девушке, что «два часа готовился к смерти, уже ни на что не надеясь». В настоящее время Заур Мамедов находится в медучреждении, где с ним работают психологи.

Утром 25 декабря лайнер азербайджанской авиакомпании, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. В результате ЧП погибли как минимум 10 человек. Известно о 32 выживших. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.