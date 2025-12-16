До 10 лет тюрьмы или психбольница: что ждет школьника за поножовщину в Одинцове

Подростка, совершившего нападение на школу в Одинцовском округе, в любом случае изолируют от общества уже на этапе следствия, но финал может быть принципиально разным — от длительного принудительного лечения до реального срока в колонии строгого режима, рассказал РИАМО адвокат Александр Бенхин.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу, ранил охранника и устроил смертельную поножовщину. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Напавший успел даже сделать селфи на фоне трупа своей жертвы — четвероклассника.

Спецназу удалось взять штурмом кабинет, в котором прятался подросток. У него в заложниках был как минимум один ученик. По предварительным данным, девятиклассник является приверженцем террористической организации.

«Тут можно четко разложить, что происходит в таких случаях. Во-первых, назначается психиатрическая экспертиза, которая установит, отдавал ли он отчет своим действиям. Если докажут, что он психически нездоров, то он избежит реального тюремного срока, просто будет принудительно долго лечиться. Вот если он психически здоров, то несовершеннолетним максимальное наказание — это 10 лет лишения свободы», — сказал Бенхин.

Он пояснил, что подросток отсиживает до достижения 18 лет в колонии для несовершеннолетних, там более мягкие условия. По достижении 18 лет переводится уже в колонию для взрослых, скорее всего, строгого режима.

«То, что он сфотографировался вот в этой майке No lives matter*, — это отягчающее обстоятельство. И как раз прокуратура и сторона обвинения будут раскачивать эту тему и говорить, что он отдавал себе отчет в действиях, целенаправленно шел на убийство, это было не спонтанно и так далее», — рассказал адвокат.

Бенхин уточнил, что родители преступника как минимум несут моральную и административную ответственность, и им могут предъявить иск за ненадлежащее воспитание.

«Это, соответственно, моральный ущерб. Сторона, потерявшая ребенка, может родителям обвиняемого подростка предъявить серьезный иск. Если докажут, что оружие, например, было ими предоставлено или ненадлежащим способом хранилось, и убийца взял это оружие, может быть и уголовная ответственность, но это надо отдельно рассматривать», — заявил эксперт.

Адвокат отметил, что на время следствия подростка поместят в СИЗО.

«Докажут, что он вменяемый, докажут, что он невменяемый — будет он лечиться впоследствии или будет он сидеть, но на время следствия его закроют в СИЗО», — заключил Бенхин.

*Экстремистский лозунг

