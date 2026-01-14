Дико, но смело: горящий мужчина выбежал из гаража и нырнул в сугроб в Москве

сегодня в 15:19

Горящий мужчина выбежал из гаража в Москве и нырнул в сугроб

Объятого огнем мужчину заметили выбегающим из гаража на улице Молдагуловой в Москве, сообщает «МК: срочные новости» .

По предварительным данным, в помещении загорелся автомобиль. Обстоятельства пожара на данный момент неизвестны. После этого из гаража выбежал горящий мужчина. Чтобы спастись от сильных ожогов, он нырнул в сугроб.

Прохожие запечатлели, как сейчас складывается обстановка на месте происшествия. В кадре показан гараж, из которого идет черный дым. Пожар уже потушили.

На месте работают оперативные службы. В кадре видны сотрудники медслужбы. Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее огонь охватил психиатрическую больницу в Златоусте Челябинской области. В результате пожара пострадали два человека.

