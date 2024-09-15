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Дезинфекцию провели в соццентре для ветеранов в Москве, где отравились гости

В социально-реабилитационном центре им. Михайлова в столице оперативно приняли меры по оказанию необходимой помощи на месте и смене поставщика питания. Также специалисты провели дезинфекцию всех помещений, сообщили РИАМО в департаменте труда и соцзащиты города.

15 сентября в столичном социальном центре для ветеранов отравились 30 человек. У пациентов диагностировали пищевую токсикоинфекцию.

«Те ветераны, кому потребовалась госпитализация, находятся под наблюдением медиков, состояние пациентов стабильное. Ситуация находится на контроле департамента здравоохранения Москвы», — сказали в ведомстве.

Оставшиеся в центре ветераны сейчас находятся под контролем его специалистов. До получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах. Также в центре дежурят медработники.

Для гостей центра, у которых не наблюдается симптомов, организовано сопровождение домой.

Коллектив учреждения оказывает содействие в проверках со стороны Роспотребнадзора и СК, предоставлены образцы питания от поставщика для анализа. Кроме того, все сотрудники пищеблока сдали необходимые анализы, взяты пробы с поверхностей, инвентаря и одежды сотрудников.