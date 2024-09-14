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В социальном центре для ветеранов в Москве отравили 30 человек

В Москве в социальном центре для ветеранов 15 сентября отравились 30 человек, сообщает Baza .

Речь идет о социально-реабилитационном центре имени Михайлова на Олимпийском проспекте. У отравившихся возникли температура, тошнота, диарея и боли в животе.

У пострадавших обнаружили пищевую токсикоинфекцию. Возможно, причиной стала рыба, которую днем ели постояльцы центра.

В конце августа — начале сентября несколько десятков человек отравились в подмосковном четырехзвездочном парк-отеле «Солнечный».