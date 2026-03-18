Девушку изнасиловали во время первой встречи с работодателем в Казахстане

В Казахстане 18-летнюю девушку изнасиловали на встрече с работодателем

В Казахстане 18-летняя девушка заявила об изнасиловании после отклика на вакансию массажистки. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает Газета.ru .

По данным Almaty.tv, девушка нашла объявление о работе в социальных сетях и пришла на первую встречу с работодателем. На месте ее силой завели в помещение и удерживали. Когда пострадавшая попыталась уйти, у двери выставили охрану.

«Потом мне пообещали, что меня никто не тронет, я должна сделать просто массаж, и я согласилась. Я должна была отказаться с самого начала», — рассказала девушка.

Во время оказания услуги ее изнасиловали. После случившегося пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. При этом заведение продолжает работать под видом бани.

В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Назначены необходимые экспертизы, по итогам которых примут процессуальное решение.

Родственники девушки требуют привлечь к ответственности не только предполагаемого насильника, но и людей, которые обманом привели ее к нему.

