Девушку арестовали на 12 суток за оскорбление полицейских на прощании с Пашей Техником

Столичный суд назначил Евгении Истоминой 12 суток ареста за оскорбление полицейских. Она ругалась на сотрудников матом во время церемонии прощания с Пашей Техником, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

Согласно данным из протокола, Истомина пришла на траурную церемонию нетрезвой. Она вступила в перепалку с полицейскими, оскорбляла их нецензурной бранью.

Когда правоохранители попытались задержать девушку, та отказалась последовать в отделение полиции, требовала, чтобы ее не задерживали, кидалась на полицейских и вела себя агрессивно. Она также попыталась убежать.

В итоге девушку признали виновной в мелком хулиганстве. Ей назначили 12 суток административного ареста.

Прощание с Пашей Техником прошло 11 апреля в московском Лефортове в храме Петра и Павла. Перед церковью толпились фанаты. Некоторые плакали и устраивали истерику.

В результате силовики задержали не менее пяти человек. Один из них запустил дрон прямо над толпой.

Рэпер скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Его похоронили на Николо-Архангельском кладбище.