Деньги и гражданство Украины: Серебряков рассказал, почему решился убить офицера

Подорвавший авто в Москве рассказал, что СБУ предложила убить офицера за деньги

Задержанный по уголовному делу о подрыве машины в Москве Евгений Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ликвидировать офицера РФ за деньги. Об этом сообщает РИА Новости .

На видео ФСБ задержанный признался, что за данное убийство обещали от 10 тыс. до 20 тыс. долларов и украинское гражданство.

Он также отметил, что заложил бомбу под машину в Москве. Взрывное устройство злоумышленник собирал под контролем куратора из СБУ.

Кроме того, он признался, что в феврале прошлого года инициативно стал сотрудничать со спецслужбами противника. У Серебрякова была очная встреча с куратором в Стамбуле.