Деньги и гражданство Украины: Серебряков рассказал, почему решился убить офицера
Подорвавший авто в Москве рассказал, что СБУ предложила убить офицера за деньги
Задержанный по уголовному делу о подрыве машины в Москве Евгений Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ликвидировать офицера РФ за деньги. Об этом сообщает РИА Новости.
На видео ФСБ задержанный признался, что за данное убийство обещали от 10 тыс. до 20 тыс. долларов и украинское гражданство.
Он также отметил, что заложил бомбу под машину в Москве. Взрывное устройство злоумышленник собирал под контролем куратора из СБУ.
Кроме того, он признался, что в феврале прошлого года инициативно стал сотрудничать со спецслужбами противника. У Серебрякова была очная встреча с куратором в Стамбуле.