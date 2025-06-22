Daily Mail: во Франции задержали украинку, пытавшуюся выдать замуж 9-летнюю дочь
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Во Франции задержали гражданку Украины, которая попыталась выдать замуж свою девятилетнюю дочь за 22-летнего британца, сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел в парижском Диснейленде. Девочка появилась на мероприятии в компании 22-летнего мужчины, предположительно гражданином Великобритании. Также на свадьбе присутствовали около 100 гостей и мать невесты. Прибывшие на место полицейские задержали жениха и несостоявшуюся свекровь.
По данным прокуратуры, арестованы и допрошены 4 человека: 22-летний британец, 41-летняя украинка (мать девочки) и двое латвийцев (55 и 24 года). Британец и один латвиец остаются под стражей по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.
Свадебное торжество было запланировано на ранее утро, так как частные мероприятия в Диснейленде проводятся вне рабочих часов парка.
Медицинское обследование не показало никаких признаков насилия на 9-летней девочкой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. При этом в прокуратуре не исключают, что свадьба могла быть частью розыгрыша.
Ранее украинка зверски убила трехлетнюю дочку во время изгнания злых духов. По словам местных жителей, украинка утопила девочку в ванной во время обряда.