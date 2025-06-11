Украинка зверски убила трехлетнюю дочку во время изгнания злых духов

«Страна.ua»: на Украине женщина убила трехлетнюю дочь во время обряда

В Ивано-Франковской области Украины женщина убила свою трехлетнюю дочь, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на полицию. По словам местных жителей, украинка утопила девочку в ванной во время обряда по изгнанию злых духов.

Происшествие случилось в городе Калуш. Соседи позвонили в полицию, когда услышали громкие крики и плач девочки. Когда на место прибыли силовики, несовершеннолетняя уже была мертва.

Местные жители утверждают, что 32-летняя женщина проводила ритуал над ребенком. По их словам, мать нарядила дочку в белое платье и венок, после чего «заставляла целый день читать различные слова» из обрядов по изгнанию нечисти. К утру украинка утопила наследницу в ванной, пишут местные жители.

В местных пабликах также опубликовали, как утверждается, переписку предполагаемый детоубийцы с отцом девочки. В сообщениях женщина упоминает слово «дьявол» и утверждает, что «отомстила за издевательства».