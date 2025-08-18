«Что против чеченцев имеешь?»: посетители бара в Москве устроили драку с охранником

Посетители начали драку с охранником столичного бара после вопроса о чеченцах. Сотрудник заведения заявил, что они ему «не нравятся», сообщает Baza .

Инцидент произошел возле входа в «Уе! бар», который расположен в Китай-городе. Концепция заведения заключается в том, что сотрудники могут специально хамить посетителям и обзывать их, а те — отвечать им.

Гости стояли в очереди в заведение. Сюда же подошли четверо парней кавказской внешности, которые захотели пройти внутрь. У них завязался спор с охранником.

«Что против чеченцев имеешь?» — спросили мужчины в ходе ссоры.

В ответ охранник сказал: «Все. Не нравятся». После этого один из посетителей ударил сотрудника по лицу. Охранник ответил ему. Завязалась драка, которая в итоге переместилась от входа в бар на улицу. Соперники били друг друга, пока рядом стояли другие посетителей и кричали про полицию.

Ранее мигранты устроили массовую драку со стрельбой у школы в Москве. Конфликт пресекли силовики.