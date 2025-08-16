сегодня в 15:34

Мигранты устроили массовую драку у школы в Москве, конфликт пресекли силовики

В российской столице сотрудники полиции и росгвардейцы пресекли драку со стрельбой у школы. Люди считают, что подобный инцидент может произойти снова, сообщает Baza .

Драка случилась рядом со школой №1367 в Рязанском районе. Причина столкновения не называется.

Местные жители позвонили в полицию и Росгвардию. Правоохранители пресекли конфликт.

Из-за массовой драки местные жители написали заявление в управу Рязанского района. Рядом с местом конфликта расположился, по словам людей, «анклав приезжих». Они живут в отелях и работают на близлежащих стройках.

Школа, у которой произошел конфликт, откроется 1 сентября. Родители переживают из-за безопасности детей.