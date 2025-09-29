Число жертв от суррогатного алкоголя в Ленобласти увеличилось до 20 человек

сегодня в 12:40

РЕН ТВ: в Ленобласти умер еще одна предполагаемая жертва суррогатного алкоголя

В Сланцах Ленинградской области обнаружили еще одну жертву возможного отравления поддельным алкоголем, от употребления которого ранее скончались 19 человек. 20-м погибшим стал Александр М., рядом с телом которого нашли небольшую бутылку с прозрачной жидкостью внутри, сообщает РЕН ТВ .

Объем найденной бутылки составляет 0,5 литра. Что именно находилось внутри тары, лежащей рядом с телом погибшего мужчины, будет установлено в ходе специальной экспертизы.

Тело Александра М. также направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, из-за чего именно умер мужчина.

Ранее сообщалось, что за месяц в Сланцевском районе Ленобласти в общей сложности скончались 19 человек, которые употребили суррогатный алкоголь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал трагедией гибель людей в Ленинградской области после отравления суррогатным алкоголем. Позднее полицейские определили возможный источник распространения поддельного алкоголя. Предварительно известно, что его изготавливала компания из Трубникова Бора в Тосненском районе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.