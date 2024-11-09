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Число пострадавших при взрыве газа в Пятигорске увеличилось до 4 человек

Сотрудники чрезвычайного ведомства сообщили, что число пострадавших при взрыве в многоквартирном доме в Пятигорске увеличилось до четырех человек, один из них скончался по пути в больницу, один госпитализирован и еще двое находятся на амбулаторном лечении, сообщает МГУ МЧС Ставрополья .

По уточненной информации, число поврежденных квартир также увеличилось с 9 до 22-х. Жилплощадь повреждена сразу в двух подъездах.

В настоящее время спасатели проводят разбор поврежденных конструкций. Пожар, возникший после взрыва бытового газа, уже ликвидирован. Его площадь составила 50 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в квартире на четвертом этаже в новостройке. Дом сдали в эксплуатацию в 2021 году.