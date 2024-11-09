В Пятигорске в многоэтажке взорвался газ, погибла женщина

Утром 9 ноября в Пятигорске на улице Тольятти в многоквартирном доме на четвертом этаже прогремел взрыв, предварительно установлено, что рванул бытовой газ, написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале .

В результате происшествия погибла женщина, еще одна женщина получила травмы средней степени тяжести.

На опубликованных кадрах видно, что на четвертом этаже в квартире, где произошел взрыв, отсутствует одна из стен, в которой было окно. В соседних квартирах — как на третьем этаже, так на первом, втором и выше — взрывной волной выбило окна.

Обстоятельства случившегося уточняются. Пострадавшей женщине медики оказывают помощь.