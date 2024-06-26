Число пострадавших при сходе 9 вагонов поезда в Коми выросло до 70 человек

В настоящий момент количество пострадавших при сходе 9 вагонов пассажирского поезда увеличилось до 70 человек. Но, предварительно, число травмированных может вырасти до 100 человек, сообщает SHOT.

Медики едут к месту аварии на другом поезде. Ранее они не смогли добраться до места ЧП на машине из-за того, что дорогу размыло.

Движение остальных составов на участке, где произошло крушение, временно приостановлено.

В предполагаемое количество пострадавших входят в том числе и те, у кого легкие травмы — синяки, ссадины, ушибы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Очевидцы прислали первые кадры с опрокинутыми набок вагонами пассажирского поезда. На них видно, что пути сильно подтоплены.