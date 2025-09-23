Четыре раза передознулся: неадекватная мама посадила 9-летнего сына на «соли»
В Энгельсе девятилетнего мальчика подсадила на «соли» собственная мать, у ребенка уже случались передозы. Сейчас он лечится в клинике, сообщает Baza.
Случайный очевидец снял видео с наркосемьей. На нем показано, что мальчик находится в состоянии сильного психоза: он бьется в истерике и пытается выбраться из автомобиля, привлекая внимание матери. Но одурманенная женщина с полуоткрытыми глазами не реагирует ни на что.
Сейчас мать мальчика-наркомана арестована. Ребенка определили жить с бабушкой и дедушкой, но он все еще «сидит на соли».
Всего у него было четыре передозировки, мальчик сейчас проходит лечение в наркологической клинике.
