Человека накрыло волной камней и песка при обрушении «Снежкома»

Один человек пострадал при обрушении части «Снежкома» в Красногорске

Один человек числится пострадавшим при обрушении части конструкции горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске. Его накрыло волной из камней и песка, сообщает Mash .

Комплекс сносят, часть его конструкции упала с высоты на землю. Стоявшие неподалеку машины засыпало землей, у многих авто разбиты стекла и фары, также дыры видны в фасаде дома.

В Сети появились кадры самого момента обрушения конструкции, которая находилась на самом верху здания. Огромная глыба с грохотом рухнула вниз, накрыв землей, мусором и камнями все вокруг.

Снос горнолыжного комплекса продолжается уже два года. Ранее во время работ погиб рабочий, почти два года назад — упал строительный кран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.