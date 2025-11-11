Повреждены окна домов и автомобили: последствия обрушения при разборе «Снежкома»

В Красногорске в ходе разбора горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение конструкции. Обломки повредили облицовку соседнего дома и припаркованные автомобили, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Комплекс сносят, его конструкция упала с высоты на землю. На опубликованных кадрах видны последствия обрушения. Машины засыпало землей, у многих разбиты стекла и фары, дыры видны в фасаде дома.

В Сети появились кадры самого момента обрушения конструкции, которая находилась на самом верху здания. Огромная глыба с грохотом рухнула вниз, накрыв землей, мусором и камнями все вокруг.

В сентябре во время разбора горнолыжного комплекса рабочие повредили кабельную линию. На некоторое время у жителей Красногорска пропало электричество.

